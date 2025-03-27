Лариса Козовая

По словам военного, очень важно присутствие иностранной авиации.

Миротворческий контингент при определенных условиях может стать важной составляющей гарантий безопасности Украины, и сейчас на международном уровне обсуждается формат такой группировки. Об этом рассказал в эфире телемарафона генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы первоочередное участие приняли наши настоящие союзники - европейские страны. Но с учетом обстановки, которая сейчас на фронтах и вокруг переговоров, нужно иметь в виду, что могут участвовать и другие государства... Такие рассматриваются, как Китай и т.д.", - сказал Романенко.

По его данным, сейчас предлагается присутствие миротворческого контингента в количестве около 30 тыс. иностранных военных. Он подчеркнул, что с военной точки зрения, такого количества недостаточно для того, чтобы останавливать потенциальное продвижение россиян. Как напомнил генерал, только на Курском направлении Российская Федерация сформировала группировку более 60 тыс. солдат.

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"То есть такая группировка (миротворцев - УНИАН) с точки зрения принятия участия в боевых действиях не решит вопрос обороны", - подчеркнул офицер.

Он обратил внимание на то, что главная цель миротворческой группировки - мониторинг ситуации. Также обсуждается вопрос о возможности определенного ответа российской армии в случае провокаций с ее стороны, и других агрессивных действий.

"Но не под флагом НАТО (будут действовать миротворцы - УНИАН)... Сейчас обсуждается формат, количество контингента и страны, военные которых примут участие в миротворческой миссии. То есть этот контингент будет таким индикатором - если будут провокации, то фактически иностранные военные будут вступать в бои на защиту континента союзников и соответственно на поддержку Украины", - уточнил Романенко.

В то же время обсуждается возможность присутствия в Украине не только сухопутного контингента союзников, но и авиационной составляющей - 120 истребителей европейских стран. Если это будет осуществлено, то станет очень мощной составляющей миротворческой миссии, подчеркнул генерал.

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Миротворцы в Украине - новости

Как писал УНИАН, директор Центра исследований безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаум сказал, что вопрос не столько в количестве миротворцев, сколько в эффективности. По его словам, суть в том, что нужно достаточно войск, чтобы гарантировать РФ ответную реакцию на ее определенные действия.

В то же время Reuters писал, что Европа, похоже, передумала отправлять своих миротворцев в Украину и теперь ищет альтернативные варианты поддержки Киева.

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