Он спрогнозировал, где могут быть размещены европейские миротворцы в Украине.

Реальная численность западных миротворцев в Украине будет гораздо меньше, чем 200 тысяч, о которых в январе говорил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сказал "Радио Свобода" директор Центра исследований безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаум.

Он отметил, что ранее оценивал возможное количество миротворцев в Украине на уровне 40 тысяч, но вопрос не столько в количестве, сколько в эффективности.

"В своих текстах я упоминал концепцию трех-пяти бригад сухопутных сил, но также с элементом воздушной поддержки. Поэтому вопрос не в точном количестве войск. Вопрос в том, что нужно достаточно войск, чтобы гарантировать России, что будет реакция. Идея заключается в том, чтобы сделать для агрессора очевидным, что если он возобновит свое наступление, то столкнется не просто с Украиной, а с гораздо большей силой", - пояснил он.

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В то же время он уверен, что цифра в 200 тысяч миротворцев является нереалистичной для европейской коалиции.

"200 тысяч - это, пожалуй, почти все силы, которые европейские страны могут собрать вместе в сценарии, предусматривающем действие статьи 5 [Североатлантического договора]. И даже в этом случае новая модель сил НАТО предусматривает 100 тысяч как первоочередные, полностью готовые войска. Поэтому я не думаю, что 200 тысяч - это реалистичная цифра", - отмечает эксперт.

Он также допустил, что миротворческие силы могут быть развернуты в Украине до начала переговоров как предмет торга на переговорах. В то же время, отмечает эксперт, эти силы не будут действовать непосредственно на линии фронта, а скорее будут гарантом безопасности за линией фронта.

"Идея не в том, чтобы они воевали с россиянами вместо украинцев... По моему мнению, они должны быть, вероятно, к востоку от Днепра, но не прямо на линии фронта. Возможно, где-то в зоне от 20 до 50 километров от линии фронта", - пояснил он.

Миротворцы в Украине - последние новости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности. Также не исключают отправку своих войск Эстония и Швеция.

При этом Стармер призвал Дональда Трампа обеспечить поддержку европейских миротворческих сил. Он подчеркнул, что европейские миротворческие силы в Украине будут нуждаться в защите, в частности, в воздушном прикрытии, которое могут обеспечить только США.

По прогнозам СМИ, Европа может отправить в Украину силы "заверения" или "сдерживания" в составе нескольких бригад. Речь идет об ориентировочном количестве от 25 000 до 30 000 военнослужащих.

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