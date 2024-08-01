Военный из бригады считает, что Украине не надо останавливаться.

Если сейчас подписать мирный договор, то через 5-10 лет Россия снова начнет войну, считает Даниил Смирнов, командир штурмовой группы 2-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). По его мнению, Украине сейчас нет смысла подписывать мирный договор с Россией, заявил он в интервью "ТСН".

"У нас уже было много случаев, которые показывали, что договариваться с Россией нет смысла. Им все равно, они не придерживаются никаких правил войны. Условно мы договоримся о режиме тишины. Сейчас у нас большинство артиллерии и FPV работает на поражение техники, чтобы они не подъезжали к пехоте. Представим, режим тишины, через двое суток они всю технику бросают в зону боестолкновения и начинают активные боевые действия", - пояснил Смирнов.

Военнослужащий пояснил, что в таком случае Силы обороны уже не смогут отбить подобную атаку врага. И поэтому оккупанты смогут быстро продвигаться вглубь украинской территории.

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"Я считаю, что нам не надо останавливаться, пока мы не выйдем к границам 1991 года. Это очень трудно. Но хотя бы вернуть те все территории, которые мы потеряли за время полномасштабного вторжения. Ведь мы сейчас условно начнем переговоры, станем на тех же местах, где мы сейчас и через 5-10 лет все восстановится. Ничего не будет отличаться. Поэтому я считаю, что нам дальше нужно продолжать бой, но при этом нам необходимо совершенствоваться", - добавил Смирнов.

Переговоры с РФ: важные новости

Ранее, комментируя вопрос обмена территорий на мир, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подобное решение он не может принять без украинского народа.

Между тем советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, но исключительно на основании международного права.

Зато, по мнению военного эксперта и ветерана АТО Евгения Дикого, пока еще не пришло время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, время переговоров созреет, когда будет уже совершенно очевидно для всех, что дальше время работает только на Украину, а у россиян все идет хуже и хуже.

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