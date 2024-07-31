'Перелом произойдет': Дикий спрогнозировал, когда начнутся переговоры с РФ

Перелом в пользу Украины может произойти осенью-зимой этого года.

Сегодня еще не пришло время для переговоров Украины и России. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала Эспрессо.

Он отметил, что переговоры с Россией должны быть, но сегодня это не ко времени. При этом добавил, что рано или поздно нам придется эти переговоры вести.

"Небольшие шансы, что война закончится так, что вообще переговоры будут ненужны. Но сейчас точно еще не время. Сейчас ситуация, когда у россиян заканчивается запал, или если говорить о военной машине, то бензин в ней заканчивается, но он еще только начал заканчиваться. У нас наоборот. Мы на взлете, но не стремительном, а скорее это вползание на гору. И, конечно, переговоры надо вести, когда мы поменяемся с россиянами местами", - сказал Дикий. Видео дня

По его словам, время переговоров созреет, когда будет уже совершенно очевидно для всех, что дальше время работает только на Украину, а у россиян все идет хуже и хуже.

"Этот перелом произойдет. Он произойдет где-то осенью или зимой этого года. Это еще месяцы очень тяжелого труда. Но этот перелом уже заметен, уже вырисовывается и как раз худшая ошибка, которую мы можем сделать, то просто немножечко не дотянуть, а взять и "сдуться" первыми", - подчеркнул Дикий.

При этом добавил, что не об украинской армии речь идет, которая готова воевать, а о тыле, который может "сдуться", отметив, что тяжело и пора все заканчивать.

"Тогда это будет самая страшная ошибка, которую мы можем сделать", - отметил он.

Переговоры с Россией - это надо знать

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что, возможно, в 2024 году стартуют переговоры о завершении горячей фазы войны. По его словам, соответствующий план должен быть "объединен с партнерами, чтобы никто не играл в свои инициативы окончания войны". По мнению Зеленского, окончание войны не означает отвоевание силой всех территорий. По его словам, в этом может помочь "сила дипломатии", однако Украине все равно надо быть сильной на поле боя.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Кремле не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

При этом добавила, что эти слова не подкреплены действиями. Считает, что такие заявления Зеленского могут быть связаны "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также быть "еще одной попыткой продвинуть формулу мира".

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