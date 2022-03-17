Актер назвал россиян, которые выходят на митинги против войны, своими героями

74-летний голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал обращение к жителям России.

Ролик под названием "Послание российскому народу" опубликован в его Telegram-канале.

Актер назвал себя давним другом российского народа и рассказал историю знакомства с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым, который был его кумиром.

"Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве… Я все понимаю. Но, как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите, что я вам говорю", - сказал Шварценеггер.

Он отметил, что обращается к россиянам с той же заботой, с какой говорил с американцами, когда произошел штурм Капитолия.

"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения… Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты.

Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имеющие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет. На самом деле, давайте я вам расскажу. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только четыре страны проголосовали вместе с Россией. Это факт. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине", - сказал он.

Актер призвал россиян задуматься о последствиях, к которым приведет их страну война в Украине.

"Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Я знаю, что российский народ не в курсе того, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это - пропаганда и дезинформация. А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну", - сказал он.

Также Шварценеггер обратился к солдатам, которые пришли убивать на украинскую землю.

"Это незаконная война. Ваши жизни, ваши конечности, ваше будущее жертвуются ради бессмысленной войны, которую осуждает весь мир", - сказал Шварценеггер.

Голливудский актер назвал россиян, которые выходят на митинги против войны, своими героями

"Мир увидел вашу смелость. Мы знаем, что вы страдаете от последствий вашей смелости. Вас задерживают. Вас сажают. Вас бьют. Вы - мои новые герои. У вас есть сила Юрия Петровича Власова. У вас настоящее сердце России. Дорогие мои российские друзья, да благослови вас Господь", - отметил Шварцнеггер.

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