Опубликованное журналистом видео враг уже начал использовать в своей пропаганде, что может осложнить ситуацию в ООС.

Министерство обороны раскритиковало журналиста Юрия Бутусова за видео, на котором он совершает выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 якобы в сторону оккупированных Россией территорий на Донбассе.

В ведомстве напомнили, что Россия сосредоточила у украинских границ свои войска и ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений.

"Текст указанного описания видео подан автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию как повод для осложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - отметили в Минобороны и уточнили, что дату и место съемки Бутусов не указал.

В связи с этим Минобороны начало проверку по поводу возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

Также в оборонном ведомстве отметили, что это видео враг уже начал использовать в своей пропаганде, что повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск, и может привести к усилению обстрелов позиций украинских военных.

"Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей, не применяют средства поражения калибром свыше 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан.

Минобороны также призвало украинцев избегать поступков, которые могут навредить ВСУ, вызвать активизацию обстрелов врагом, или осложнить сотрудничество в сфере обороны с международными партнерами.

Как сообщал УНИАН, журналист Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он стреляет из гаубицы, восклицая: "По оккупантам - огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно во время тренировок подразделений терробороны.

Государственное бюро расследований начало уголовного производства, в рамках которого проверит законность действий Бутусова на видео, которое он выложил в сети.

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Автор: Александр Топчий