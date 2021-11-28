Видеозапись с выстрелом журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках начатого уголовного производства проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в сети.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что речь идет о видео, опубликованном 27 ноября.

"Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастным к гибели некоторых людей на Донбассе – но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа", – подписал видео в Бутусов Facebook.

На ролике он стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм, восклицая: "По оккупантах огонь".

"Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", – отметили в ГБР.

Читайте также"Мне стыдно": телеведущая Мосейчук осадила журналиста Бутусова, спорившего с ЗеленскимВ бюро добавили, что все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны): "Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина в соответствующее вооружение".

По предварительным выводам, событие произошло за пределами зоны ООС: "Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки".

Накануне журналист Юрий Бутусов устроил словесную перепалку с президентом Владимиром Зеленским на пресс-марафоне.

Автор: Катерина Шварц