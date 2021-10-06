Юрий Бутусов утверждает, что ознакомился "через свои источники" с секретными документами по этой спецоперации.

Журналиста Юрия Бутусова допросили в ходе заседания парламентской ВСК по вагнеровцам.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал журналистам.

Юрий Бутусов утверждает, что ознакомился "через свои источники" с секретными документами по этой спецоперации.

"Это план спецоперации по захвату российских террористов. Я утверждаю, что он был подготовлен 22 июня 2020 года, а 1 июля по визе начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы этот план поступил к министру обороны Андрею Тарану. И он санкционировал план по захвату российских террористов. К сожалению, до сих пор ВСК не предоставила никакой оценки этим документам", - рассказал журналист.

Также он отметил, что письменных документов об отмене или отсрочке операции нет.

"Важно установить, почему план операции санкционирован, почему есть об этом приказ, а перенос операции, который привел к провалу, почему-то никто письменно не оформлял", - сказал он.

Следует также отметить, что председатель ВСК Марьяна Безуглая по состоянию на 22:16 еще не вышла на брифинг, который был запланирован на 21:00. Ее помощник сообщил, что заседание ВСК продолжается, и что после заслушивания Бутусова комиссия перешла к рассмотрению вопроса по Иловайску.

Спецоперация с "вагнеровцами" - справка УНИАН

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины и их задержания, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Автор: Дмитрий Хилюк