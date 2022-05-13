Министр обороны Алексей Резников рассказал о деятельности ведомства по обеспечению оборонных нужд.

Минобороны ориентируется на необходимость обеспечения 1 млн военных, которые будут защищать государство от российских войск.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook.

Он отметил, что эскалация боевых действий спровоцировала взрывной рост оборонных нужд.

"Украина не была готова к этому полностью. Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного превосходства в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, было организовано оборону", - напомнил министр.

Резников отметил, что на начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности урегулировали острые проблемные вопросы.

"Развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине", - пояснил министр.

"В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут преодолевать врага", - подчеркнул Резинков.

"Скажем, если считать с 24 февраля, то в конце апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных Силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а другие 50% – это различные формы благотворительной помощи, это заслуга граждан, волонтеров, общественных организаций. По состоянию на 13 мая это соотношение составило уже 57% на 43%. Каждый день мы наращиваем объемы поставок", - добавил министр.

Также он отметил, что в рамках определенного правительством курса делается акцент на стимулирование украинских производителей.

"Наши производители, которые обеспечивают необходимое качество бронежилетов, шлемов, форменной одежды, обуви и тому подобное, уже загружены заказами до конца года, есть четкий график поставок", - добавил Резников.

По его словам, так же активно осуществляется поиск международной технической помощи.

"Например, Министерство обороны нашло в Турции партию бронежилетов, ее в качестве помощи нашей стране оплатило правительство Японии. Специалисты Минобороны отработали весь процесс, логистику, и наши воины получили защиту", - сообщил министр.

Кроме того, сейчас представители украинской власти уже ведут речь с партнерами не только об импорте, а о ремонте техники, построении совместных производственных цепей.

"Мы инвестируем в современное украинское оружие. Мы перестраиваем все процессы, чтобы увеличивать наши способности. Наш главный приоритет - обеспечить стабильность и ритмичность снабжения, несмотря на все противодействие врага", - заявил Резников.

"Скажем, уже сейчас мы держим планку, чтобы каждый день в резерве было средств бронезащиты не менее чем на 2 бригады. И этот объем будет расти", - добавил он.

Резников подчеркнул, что в настоящее время происходит стратегический слом в пользу Украины.

"Этот процесс продлится определенное время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным", - подчеркнул он.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 6 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3309 мирных жителей. Еще 3493 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 13 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 226 детей. Еще 420 детей во время войны получили ранения.

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