Украинская армия также несет потери в результате очень интенсивных боев, отметили в Министерстве обороны нашего государства.

Потери Вооруженных сил Украины намного меньше потерь российских оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

"Безусловно, украинская армия также несет потери вследствие очень интенсивных боевых действий. Но они в разы и в разы меньше, чем потери российских оккупантов. Кроме того, на нашей стороне правда. Мы обороняем свою землю. Поэтому для нас - это праведная война", - заявил Мотузяник.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Николаева, Одессы, Львова, Днепра и Мариуполя.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. 16 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что во время войны с РФ погибли 2,5-3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 12 мая украинские войска ликвидировали уже около 26 тыс. 650 оккупантов.

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