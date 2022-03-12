Сейчас решается вопрос подключения Чернобыльской АЭС к энергосети.

Любые чрезвычайные ситуации на оккупированных россиянами Чернобыльской или Запорожской атомных электростанциях могут привести к катастрофе мирового масштаба.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Любая опасная ситуация, любая нестандартная ситуация, которая может привести к какому-то взрыву или любому возгоранию на Чернобыльской станции или на Запорожской станции, - это не просто чрезвычайная ситуация, это огромная катастрофа не только для Украины, но и для всей Европы - и для Беларуси, и для России, и для европейских стран. Это может стать огромной катастрофой мирового масштаба", - сказал он.

По его словам, сейчас решается вопрос подключения Чернобыльской АЭС к энергосети.

"На сегодняшний день продолжаются определенные меры, чтобы обеспечить подключение данного объекта для обеспечения его безопасности. По состоянию на сегодняшний вечер топлива достаточно, чтобы дизель-генераторы продолжали работать до подключения данного объекта к энергосети Украины", - сказал Стрелец.

Напомним, ранее на Запорожскую АЭС прибыло 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом". Представитель оккупантов, который назвал себя руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что это якобы территория России и будет такой "навсегда", а Запорожская АЭС уже относится к системе управления корпорации "Росатом".

Захват ЗАЭС российскими оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские военные захватили Запорожскую АЭС.

10 марта в "Энергоатоме" сообщили, что на всех шести энергоблоках ЗАЭС работает украинский персонал, однако все технические вопросы руководство станции вынуждено согласовывать с оккупантами. Сотрудники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов.

В сети работают два энергоблока Запорожской АЭС. 7 марта был выведен в аварийный ремонт энергоблок N6, поскольку был поврежден при обстреле оккупантами.

10 марта русские захватчики заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего с захваченной атомной электростанцией.

Вас также могут заинтересовать новости: