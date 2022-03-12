Вчера на Запорожскую АЭС прибыло 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".
Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщает в Telegram.
Отмечается, что среди этих лиц были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов.
"По словам представителя этой группы, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также предоставления помощи с ремонтами", - говорится в сообщении.
Другой причиной их появления называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.
В то же время другой представитель оккупантов, назвавший себя руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что это якобы территория России и будет таковой "навсегда", а Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления корпорации "Росатом".
Захват ЗАЭС российскими оккупантами: что известно
Как сообщал УНИАН, 4 марта российские военные захватили Запорожскую АЭС.
10 марта в "Энергоатоме" сообщили, что на всех шести энергоблоках ЗАЭС работает украинский персонал, однако все технические вопросы руководство станции вынуждено согласовывать с оккупантами. Сотрудники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов.
В сети работают два энергоблока Запорожской АЭС. 7 марта был выведен в аварийный ремонт энергоблок N6, поскольку был поврежден при обстреле оккупантами.
10 марта российские захватчики заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с захваченной атомной электростанцией.