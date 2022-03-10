На Запорожской АЭС, которая уже 6 суток находится под контролем российских военных формирований, сейчас работает 2 энергоблока.

По состоянию на 11:00 действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать.

Как сообщается в Telegram-канале "Энергоатом", мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

Согласно сообщению, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не изменялся и находится в пределах действующих норм.

"В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми другими. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", - информируют в "Энергоатоме".

В компании напомнили, что Запорожская АЭС и город Энергодар уже 6 суток под контролем российских военных формирований. По состоянию на утро 10 марта на территории станции было 50 единиц техники врага; около 400 российских военных; много взрывчатки и оружия.

"И хотя на всех шести энергоблоках работает наш персонал АЭС, однако все технические вопросы руководство станции вынуждено согласовывать с оккупантами. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов. Все это негативно влияет на работу и ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность. Авария может произойти в любой момент, ее последствия непредсказуемы", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Отмечается, что сейчас в сети работают два энергоблока Запорожской АЭС. 7 марта 2022 года был выведен в аварийный ремонт энергоблок N6, так как был поврежден во время обстрела россиянами. Изменений радиационного состояния на площадке ЗАЭС и прилегающих территориях не зафиксировано.

Также в "Энергоатоме" информируют, что в настоящее время остаются отключенными из-за повреждения две высоковольтные линии 750 кВ Запорожская и Южно-Донбасская.

Из-за фактической блокады Энергодара, остаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости. Сегодня планируется вторая попытка доставки гуманитарного груза в город.

Война против Украины: