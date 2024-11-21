Россия вряд ли сменила ядерную боеголовку ракеты на фугасную, считает эксперт.

Теоретически Россия могла бы устанавливать на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которой ударила по Днепру, фугасную боевую часть вместо ядерной боеголовки.

Такое мнение высказал главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в эфире "Radio NV". "Но это отдельная разработка, нет смысла для ракет даже средней дальности создавать осколочно-фугасную боевую часть. Она стоит очень дорого, а эффект будет очень маленький. Фигурировала информация, что вес может быть 1,2 тонны. Но нет смысла, ведь почти такую же боевую часть, но на значительно меньшую дальность несет корейская KN-23 - там до тонны может быть. И она будет стоить в сотни раз дешевле", - сказал Катков.

В то же время он добавил, что "хотел бы задать больше вопросов представителю Воздушных сил" относительно сообщения о применении МБР по территории Украины.

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"Ведь Украина была атакована имитатором ядерного боевого заряда... Любая межконтинентальная баллистическая ракета предназначена для нанесения ядерного удара. Поэтому это очень серьезное сообщение, которое или я неправильно прочитал, или иначе это просто репетиция ядерного удара по Украине", - пояснил Катков.

Относительно самой ракеты, эксперт отметил, что она имеет довольно низкую точность, поэтому устанавливать на нее фугасную часть просто нет смысла.

"Чем больше дальность, тем меньше точность. И когда ты запускаешь эту ракету средней дальности, тем более межконтинентальную ракету на дальность более 10 тыс. км - там высокая погрешность. Которая и компенсируется использованием ядерного заряда. Это не высокоточное оружие. Там отклонение в лучших случаях - это 100-150 метров. Осторожное предположение - пусть они и запустили его по Украине, то скорее всего, там был просто макет боевых блоков. Это единственный, более прагматичный ответ", - отметил Катков.

Удар межконтинентальной баллистической ракетой: что надо знать

21 ноября Россия нанесла массированный удар по Днепру, запустив по городу 9 ракет. По данным Воздушных сил, среди них в том числе была и межконтинентальная баллистическая ракета.

В России этот вопрос пока не комментируют. В частности, во время брифинга к представительнице МИД России поступил телефонный звонок, во время которого ей запретили комментировать эту тему.

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