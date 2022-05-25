Президент убежден, что в конечном итоге Украина и Россия начнут мирный процесс переговоров.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что война России против Украины завершится миром, но возникает вопрос, с каким президентом Российской Федерации будет договариваться Украина о мире.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-выступления на Украинском завтраке в Давосе.

"На сегодня - это война за независимость и свободу объединенной Украины, и поэтому я считаю, эта победа, к которой мы идем, это только начало, но начало мирной объединенной Украины", - заявил Зеленский.

"Относительно того, когда эта война может закончиться, я думаю, что это зависит от некоторых конкретных вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, от желания объединенного Запада в отношении вооружения и финансовой прочности Украины, и желание объединенного Запада не бояться воевать с Российской Федерацией, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми прежде всего. И также это зависит от желания РФ, потому что эта война в любом случае закончится", - отметил Зеленский.

По его словам, есть воинская часть войны - много потерь невинных гражданских людей и потерь военных.

"И после военной части в любом случае, я уверен, будет мирный процесс, и будет стол переговоров. И будет точно мир. Вопрос: с кем Украина будет договариваться? Вопрос: с каким президентом России будет договариваться Украина? И это также зависит от желания действующего президента России", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что по данным главы ГУР МО Кирилла уданова, активная фаза войны с Россией должна значительно сократиться до конца года. В августе начнется переломный момент, поскольку в Украину поступит значительное количество вооружения.

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