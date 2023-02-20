Если весеннее наступление России ничего не даст, то напряженность внутри российского руководства возрастет.

По мере приближения годовщины вторжения РФ в Украину российская армия испытывает все большее политическое давление. Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен, независимо от реальности на местах.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки. Если весеннее наступление России ничего не даст, то, скорее всего, напряженность внутри российского руководства возрастет.

Вместе с тем в британской разведке отмечают, что Россия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины: Угледар, Кременная и Бахмут. Однако, потери оккупационных сил остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре.

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"В частности, "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, неэффективны в бою", - говорится в отчете.

Война в Украине - что происходит

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в Луганской области продолжается основная фаза российских наступательных операций. Впрочем, России не хватает достаточных свободных резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность своего наступления. Из-за неготовности российских сил к активным операциям в ISW считают маловероятным значительное увеличение их наступательных операций этой зимой.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки, 19 февраля, украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районах семи населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Тем временем, потери России в Украине достигли отметки 143680 особей живой силы. За сутки эта статистика увеличилась на 820 оккупантов. А еще бойцы Сил обороны взорвали более 40 единиц разной техники.

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