В этом заявлении говорится, что Тулупов и его команда якобы не могут далее исполнять свои обязанности.

Мэр временно оккупированного россиянами Геническа Александр Тулупов заявил, что вынужден подать в отставку.

Об этом говорится в заявлении Тулупова на официальном сайте горсовета.

"Сегодня сложный день в моей жизни и жизни моей команды. Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления", - говорится в заявлении.

В связи с этим Тулупов, его заместители, секретарь горсовета и управделами исполкома, многие члены трудового коллектива приняли решение уйти в отставку.

"Мы все это военное, сложное время делали все возможное и невозможное для обеспечения условий жизнедеятельности нашего населения. Спасибо всем за сотрудничество, понимание, взаимоотдачу и помощь", - говорится в заявлении.

Само сообщение заканчивается так: "Я горжусь Вами! С уважением Ваш городской голова Александр Тулупов!".

Отметим, что, возможно, мэр может быть в заложниках у оккупантов.

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