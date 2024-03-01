По словам представителя Главного управления разведки Минобороны, один из этапов, по замыслу Кремля, - это смута.

Россия планирует дестабилизировать Украину. Об этом, комментируя для Radio NV детали российской спецоперации под названием "Майдан-3", заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, "Майдан-3" - это название российской кампании дезинформации, информационно-психологической операции, она фигурирует в российских документах, и придумали ее сами россияне.

"Это не новость, это давняя традиция еще со времен СССР, когда операции НКВД или МГБ против украинского движения сопротивления, подполья, ОУН-УПА назывались красивыми украинскими словами. Это так же определенный прием. Или псевдо определенных российских агентов, которые работали против украинского подполья, были с очень красивыми украинскими благозвучными словами. Майдан - это сакральное слово для всех нас, украинцев", - сказал разведчик.

Он подчеркнул, что одним из этапов так называемой спецопреации "Майдан-3" должна стать смута.

"Понятно, что настоящий Майдан россияне не могут организовать ни у себя, ни тем более в Украине. Но дестабилизировать ситуацию, открыть внутренний фронт, расшатывать страну изнутри, ослабить международную коалицию, поддержку, - да, могут. Над этим активно работают, на это выделяются большие ресурсы", - отметил Юсов.

При этом он отметил, что эта операция продолжается с ноября. А поскольку результаты первого этапа в самой РФ признаны неудовлетворительными, кампания продолжена.

"Речь идет о мае-июне. Такие активные действия по дестабилизации ситуации в стране - это максимальное содействие срыву кампании мобилизационных мероприятий, содействие кампании по подрыву легитимности властных решений в контексте, что в связи с военным положением в Украине откладываются избирательные процессы и процедуры. Это дискредитация Украины на международной арене", - резюмировал представитель ГУР.

Операция "Майдан-3"

25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РФ готовит в Украине операцию "Майдан-3".

Он отметил, что для этого россияне подготовили самую дорогую в своей истории ИПСО.

Позже в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины заявили, что Россия хочет через "Майдан-3" разгромить ВСУ в этом июне.

Там считают, что основные направления и цели врага - срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире.

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