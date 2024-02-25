Россияне хотят посеять в Украине мысли о нелегитимности власти из-за непроведения выборов во время войны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российские захватчики готовят операцию "Майдан-3", чтобы поставить под сомнение процесс принятия решений в Украине, но эта операция провалится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Буданов сообщил журналистам. В частности, россияне хотят посеять в Украине мысли о нелегитимности власти из-за непроведения выборов во время войны.

"Сейчас идет очень серьезная операция. Они не нашли ничего лучше как назвать ее "Майдан-3". Примитивное название, но оно так официально в их документах и считается", - сказал Буданов.

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По его словам, это максимально дорогая операция для россиян. "И она провалится, потому что нам известно все, что они задумали. Мы знаем, как этому противодействовать", - сказал Буданов.

Также он рассказал, что спланировали россияне. В частности, цель захватчиков заключается в том, чтобы "создать ситуацию, при которой поставить под сомнение легитимность не столько президента, а сколько вообще принятия решений в Украине после 31 (марта) и 20 мая этого года".

"После этого, в короткий достаточно период, когда они рассчитывают, что будет определенная смута в украинском обществе и двоякость принятия решений, и то же будет спроектировано на наше войско, как они себе они мыслят - в период в первой половине июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, чьи приказы мы выполняем. В том вся суть", - подчеркнул Буданов.

Он сказал, что РФ заинтересована в нанесении военного поражения Украине, но этого им не удается.

Напомним, в условиях военного положения выборы в Украине не могут проводиться.

Другие заявления Буданова

Перед этим глава ГУР Буданов сказал, что результат голосования за диктатора Кремля Владимира Путина разведке уже известен. Кроме того, он ответил, передал ли Иран баллистические ракеты России.

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