В ближайшее время надо очень придирчиво надо относиться к информации, которая будет распространяться от имени анонимных источников.

Кульминация российской антиукраинской дезинформационной кампании "Майдан-3" будет протекать в виде манипуляций, истерики и нагнетания ситуации относительно мобилизации и решений украинской власти.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, как будет выглядеть пик российской дезинформационной кампании "Майдан-3" в ближайшие месяцы.

"Измена, позор, и много других слов, которые мы все хорошо знаем, и которые будут нестись в контексте разном: это попытки срыва мероприятий мобилизационной кампании, это попытка делегитимизации решений украинской власти и в целом попытки расшатывания ситуации внутри страны, подрыв нашей международной коалиции, и использование тех же российских нарративов, но не всегда на прямую. Это может происходить разными способами", - сказал Юсов.

В частности, речь идет о ситуации, когда нельзя проверить достоверность информации и вместо экспертной дискуссии будет доминировать истерика и нагнетание. Он сказал, очень придирчиво надо относиться к информации, которая будет распространяться от имени анонимных источников. Могут быть манипуляции на самых чувствительных темах, в том числе относительно обращения с военнопленными.

Вместе с тем, у Юсова спросили, происходят ли процессуальные действия против тех людей, которые должны быть задействованы в реализации этой антиукраинской кампании.

"Контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются. И Служба безопасности Украины и, в целом, сектор безопасности и обороны над этим безусловно работают. Что касается конкретных фамилий, да, Кириенко, Сурков. Понятно, что все коллаборационисты и предатели, которых приютила сейчас Московия, будут так или иначе в этом задействованы. К сожалению, есть и фамилии из тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины. Как объекты влияния. Это не значит, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется и уточняется", - подчеркнул Юсов.

По его словам, россияне готовы потратить астрономическую сумму на реализацию дезинформационной кампании "Майдан-3".

"Но если посчитать ежедневные расходы государства-террориста на войну и обеспечение оккупационного корпуса, а также боекомплект, потери, социальную нагрузку, санкции, то это, на самом деле, выгодная для Путина инвестиция, потому что легче открыть в Украине внутренний фронт, чем победить защитников на линии фронта", - сказал Юсов.

Он напомнил, что россияне для продвижения нарративов в сети Telegram потратили и заложили более 250 млн долларов.

"Это не новые методы. И Советский союз имеет глубокие традиции таких дезинформационных кампаний, и в конце концов, на поле боя, как справедливо замечают наши военные и историки, россияне украинцев почти никогда не побеждали. Это всегда происходило из-за козней, из-за раскола украинского общества", - добавил Юсов.

Он сказал, что Россия продолжает попытку реализации антиукраинских кампаний в стиле НКВД и КГБ.

"Только единство залог собственно противодействия таким планам агрессора", - сказал Юсов.

Операция "Майдан-3" - что известно

Как сообщал УНИАН, спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года. В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов.

Российские спецслужбы хотят через многотоварную операцию "Майдан-3" подготовить почву для разгрома Вооруженных сил Украины в июне этого года.

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