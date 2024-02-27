Два дня назад об этом также говорил Буданов.

Российские спецслужбы хотят через дорогостоящую операцию "Майдан-3" подготовить почву для разгрома Вооруженных сил Украины в июне этого года.

Об этом говорится в заявлении Комитета по вопросам разведки при президенте Украины, которое распространили в социальной сети Facebook в Службе безопасности Украины.

В частности, через два года после начала полномасштабной захватнической войны, Украина оказалась перед объективной угрозой существованию государства, нации, сообщества свободных и равноправных людей.

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Так, руководство страны-агрессора приступило к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций в условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны.

"Основные направления и цели врага - срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян - уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире", - отмечается в сообщении.

При этом, цель россиян внутри Украины - деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.

Также сказано, что на информационные атаки против Украины российские спецслужбы тратят не меньше, чем на конвенционную войну. Так, в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан-3", на распространение антиукраинских настроений только на платформе Telegram Россия потратила почти 250 млн долларов. Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. "Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории", - говорится в сообщении.

"Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", - говорится в сообщении.

В частности, методика кампании - традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить Украину с союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора".

"Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно обеспечить техническое превосходство РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия", - сказано в сообщении.

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

"По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись этим, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции", - говорится в сообщении.

В этой связи, высказывается призыв к украинскому обществу и международным партнерам и союзникам Украины усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. "Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет Российская Федерация и ее преступные союзники. Нашему обществу нужно единство", - говорит СБУ.

Что еще известно о "Майдане-3"

25 февраля 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также сообщил, что российские захватчики готовят операцию "Майдан-3". По его словам, цель россиян - поставить под сомнение процесс принятия решений в Украине, но эта операция провалится.

По убеждению Буданова, она не будет успешной, так как украинской разведке известно, как противодействовать действиям РФ.

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