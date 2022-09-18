Личность не идентифицировали. Тело было в могиле под номером 91.

В освобожденном от российских оккупантов Изюме на Харьковщине следователи эксгумировали тело мужчины со следами жестоких пыток.

Как сообщает издание "Грати" у него, как сообщил судебно-медицинский эксперт после визуального осмотра, связаны руки за спиной и отрезана мошонка.

Личность мужчины и его возраст на данный момент не установлены.

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Тело было в могиле под номером 91.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Сейчас эксгумация тел убитых оккупантами людей продолжается. Работа продлится еще почти две недели. Тела погибших на экспертизу везут в Харьков.

Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме. Среди них тела 42 гражданских и 17 военнослужащих.

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