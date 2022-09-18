По предварительным данным, погибли 4 медицинских работника, 2 пациентов ранены.

Оккупанты вчера устроили массированный обстрел во время эвакуации пациентов психиатрической больницы в селе под Харьковом.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В селе Стрелечье Харьковского района медики пытались осуществить эвакуацию пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении - более 600. Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел", - написал он.

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Как отметил Синєгубов, по предварительным данным, погибли 4 медицинских работника, 2 пациентов ранены.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, российские войска почти ежедневно обстреливают приграничное село Стрелечье на Харьковщине.

6 сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступну кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

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