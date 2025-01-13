Крайне специфическое топливо: эксперт спрогнозировал проблемы для РФ после удара по Энгельсу

Силы обороны могли уничтожить большинство запасов этого топлива.

На аэродроме в Энгельсе, по которому Силы обороны накануне нанесли удар, находилось крайне специфическое топливо Т-8 В для российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"На Энгельсе базируются еще и Ту-95МС, но они летают на обычном топливе. А вот для Ту-160 надо именно топливо Т-8 В. То есть оно необходимо только для полутора десятков машин. И его производство и его объемы, которые существуют в РФ, учитывая потребности - незначительное", - сказал Катков.

Эксперт добавил, что еще с советских времен на территории России есть только два нефтеперерабатывающих предприятия, которые способны производить топливо такой плотности.

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"Учитывая то, что Энгельс является главной базой базирования Ту-160. То скорее всего валовые запасы этого топлива там и хранились. И конечно же, поражение этой авиабазы - это не только о сгоревших резервуарах. Что вся запорная арматура была повреждена. Это вообще вопрос о возможности эксплуатации этой нефтебазы в целом", - добавил Катков.

Удар по Энгельсу: что известно

В ночь на 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2". В Генштабе отметили, что этот удар создает "серьезные логистические проблемы" для России.

По данным СМИ, в результате удара полностью уничтожены три резервуара. В каждом из них из них находилось до 120 тысяч кубов горючего. Еще три резервуара были повреждены в результате атаки.

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