Одну из вражеских ракет удалось сбить силам ПВО.

В Одесской области в результате массированного ракетного удара пострадали 6 человек, среди которых ребенок. Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"По Одесчине враг коварно ударил ракетами ночью. 7 крылатых ракет типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря. Одна сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирному селу. Пострадало 6 человек, среди которых 1 ребенок", - говорится в сообщении.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 надворных сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, машины, школа, дом культуры.

Пожар на площади 300 кв. м оперативно ликвидирован. Привлекались 95 спасателей, 16 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 19 июля, российские оккупанты нанесли массированного удара по Одесской области. Взрывы раздавались в Одессе и пригороде. Информации о жертвах не поступало.

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