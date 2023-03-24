Сергей Попко отметил, что россияне пытаются найти системы ПВО.

Российские оккупанты продолжают использовать тактику массированного обстрела городов Украины. На аэродромах в России и в Черном море находятся ракетоносители.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что за последнюю неделю россияне нанесли удары:

в Донецкой области - по "Пункту несокрушимости", больнице и школе;

в Херсонской области - по музею и жилому дому;

в Киевской области - по образовательному учреждению;

в Запорожской области - по жилому дому.

"Это лишь часть воздушных ударов. И нанесены они исключительно по гражданским объектам. Страна-террорист, вероятно, будет продолжать воздушные атаки с применением широкого спектра ракетного вооружения", - говорится в сообщении Telegram-канале КГВА.

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При этом Попко отметил, что оккупанты пытаются найти украинские системы ПВО, а дроны и самолеты типа Су-24МР работают вдоль северных границ Украины. По его словам, на российских аэродромах сосредоточены бомбардировщики Ту-22М3, а в Черном море находятся четыре носителя крылатых ракет, в том же числе подлодка. Всего Россия подготовила до 24 ракет "Калибр".

"Поэтому угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте правила безопасности", - подытожил чиновник.

Ночная атака России на Украину - что известно

В ночь на 24 марта РФ атаковала Украину дронами Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. В Сумской области погибли два человека, а еще 10 получили ранения.

При этом Кривой Рог атаковали шестью дронами-камикадзе Shahed, обошлось без жертв и пострадавших.

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