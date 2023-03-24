Под ночные обстрелы из различных видов оружия попали территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковых громад.

Обновлено 10:30. Российские истребители (Су-35) ночью 24 марта выпустили 11 управляемых авиабомб и одну ракету Х-31П по Сумской области.

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в ночь на 24 марта противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами.

Так, пуски беспилотников осуществлялись с северо-восточного направления, они атаковали Кривой Рог и Сумскую область.

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"Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 осуществили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области", - рассказали в Воздушных силах.

До этого сообщалось, что ночью 24 марта россияне совершили массированный удар по Сумской области, в результате которого погибли двое и ранены 10 человек.

Как сообщает Сумская областная военная администрация, под ночные обстрелы из различных видов оружия попали территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковых громад.

"Массировано враг обстрелял г. Белополье: осуществлен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 прилетов) и со ствольной артиллерии (20 прилетов). В результате обстрела г. Белополье погибли два человека, ранены - 9. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие", - говорится в сообщении.

Кроме того, по г. Ворожба осуществлен обстрел из РСЗО, в результате которого поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение, травмирован один человек.

По с. Выры Речковской громады оккупанты совершили авиационный удар и удар дроном-камикадзе, в результате поврежден детский сад, административное здание, разрушено здание школы.

Также по с. Речки осуществлен артиллерийский обстрел: в результате обстрела повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

"Николаевская поселковая громада: по агрофирме осуществлен авиационный удар. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника. Также ночью был обстрел Новослободской громады. К счастью, без последствий", - добавили в ОВА.

Атака России ночью 24 марта - актуальное

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 марта российские войска атаковали Украину.

Стало известно, что под ударом оказался Кривой Рог Днепропетровской области. Власти сообщили, что есть попадания 5 БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что 24 марта Россия била по Украине дронами, ракетами и управляемыми авиационными бомбами.