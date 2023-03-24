Жителей Киевщины предупредили об угрозе атаки дронами.

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Как заявили в Киевской ОВА, на Киевщине есть угроза атаки беспилотниками.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите себя и близких вам людей!" – говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревогу.

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По состоянию на 00:27 24 марта тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. "Красными" остаются также Луганская область и АР Крым.

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Удары РФ по Украине: последние новости

Около 21:30 23 марта россияне пытались атаковать Одесскую область с самолетов Су-35. Враг запустил две ракеты Х-59. К счастью, они были сбиты украинскими силами ПВО.

Под обстрел в ночь на 23 марта попала Херсонская область. Враг ударил по Херсонскому областному кардиологическому центру.

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