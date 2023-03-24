Жертв и пострадавших в результате атаки в городе нет.

Россия ночью атаковала Кривой Рог шестью дронами-камикадзе Shahed, один из них бойцам из воздушного командования "Восток" удалось сбить.

"Есть и попадание 5 БПЛА", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

По его информации, погибших и пострадавших нет, другие последствия атаки выясняются.

Видео дня

"Подчеркиваю. Не помогайте врагу. Не корректируйте места прилетов! Не снимайте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!" - напомнил Лысак.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в других районах области ночью было спокойно.

"Почти 8 часов продолжалась воздушная тревога на Никопольщине, но прошло без обстрелов. Сейчас ситуация контролируется во всех громадах. Границы региона под надежной защитой наших Сил обороны", - отметил он.

Атака РФ ночью 24 марта - удар по Кривому Рогу

Как писал УНИАН, в ночь на 24 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, глава Офиса президента призывал украинцев не игнорировать воздушную тревогу, которую объявили в ряде областей.

Рано утром стало известно, что под ударом оказался Кривой Рог Днепропетровской области.