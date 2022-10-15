Россия не может переломить ход войны с помощью бомбардировок мирных городов, отметил эксперт.

Массированный ракетный удар России по Украине в октябре является кровавой аферой, которая показала, что РФ хочет, но не может уничтожить украинское государство.

У российских "идиотов", в частности, у главы Чечни Рамзана Кадырова, олигарха Евгения Пригожина (контролирует частную военную компанию "Вагнера") и пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян было ощущение, что РФ может разрушить украинские коммуникации, но не делает этого из "доброты душевной", рассказал российский социолог Игорь Эйдман в интервью УНИАН.

"...вой там (в "ватных" Telegram-каналах - Ред.) уже стоит давно. Воют, как голодные волки в лесах: "Когда же мы ударим по центрам принятия решений? Когда же мы взорвем мосты через Днепр?" Воют до того, что наезжают даже на самого "вождя народов" (российского лидер Владимира Путина - Ред.) - почему до сих пор тот не ударил, не взорвал мосты, не разгромил Верховную Раду. Включая Симоньян, Соловьева, Пригожина, Кадырова…", - заявил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что атака на украинские города со стороны РФ является преступлением.

"Бомбежки Киева и других крупных городов два дня подряд - это кровавая афера… Они продемонстрировали, что все вопли об уничтожении Украины - это то, что РФ хочет, но не может. Кишка тонка. У России есть возможность убивать мирных жителей, но нет возможности переломить ход войны с помощью бомбардировок городов", - полагает социолог.

По его словам, российский лидер, ударив по Киеву и другим городам Украины, показал, что "не так страшен черт, как его малюют".

Массированный обстрел Украины со стороны РФ - самые важные новости

Напомним, РФ утром 10 октября осуществила атаки на ряд областей Украины, в частности, взрывы были в Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Полтавской и Житомирской областях.

По сведениям ГСЧС, под вражеские обстрелы попали 13 регионов и город Киев. Вражеские ракеты попали в центр Киева. В результате массированной атаки врага, совершенной 10 числа, погибли 20 человек, было повреждено 205 различных объектов, в том числе жилые, образовательные, а также инфраструктурные.

11 октября вражеские обстрелы продолжились. Стоит отметить, что противник также использовал дроны-камикадзе. В Украине были повреждены энергетические объекты, из-за этого наша страна даже перестала экспортировать электроэнергию.

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