По словам Игоря Луценко, атаки по производствам на территории РФ эту тенденцию не изменят.

Россия смогла нарастить производство дронов типа "Шахед" примерно в 5 раз. Такое заявление сделал журналист, общественный активист и аэроразведчик ВСУ Игорь Луценко.

"Если в июне нам ежедневно засылали примерно 11-12 "Шахедов" в сутки, то сейчас эта цифра достигла более 60. То есть примерно в 5 раз Россия нарастила производство беспилотников. И эта тенденция будет продолжаться. Если кто-то говорит, что мы это можем остановить атаками по производствам, я скажу, что это вряд ли в долгосрочном измерении произойдет", – акцентировал он в эфире телеканала "Киев24".

Такие производства легко спрятать под землей, пояснил Луценко. Даже современному оружию будет трудно туда доставать.

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"Нам нужно наращивать те возможности, которые уже есть у нас. Я напомню, сейчас на фронте идет достаточно успешная работа по перехвату вражеских разведывательных дронов – пока разведывательных дронов – с помощью наших беспилотников. То есть работает беспилотник против беспилотника. Осталось только приспособить существующие системы к перехвату "Шахедов"", – добавил военный.

Российские атаки дронами по Украине

Российские террористы продолжают ежесуточно атаковать Украину ударными дронами. В ночь на 3 ноября в небе нашей страны также фиксируются дроны.

Примечательно, что, несмотря на введенные санкции, страна-агрессор продолжает использовать западные компоненты для производства ракет и дронов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за октябрь более 2 тысяч "шахедов" было выпущено против Украины – это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставок в Россию.

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