Россияне меняют траекторию, летают и ищут слабые места в нашей системе противовоздушной и противоракетной обороны.

Россияне, как и раньше, обстреливают Николаев и область ракетами С-300, в то же время тактику обстрелов других регионов Украины изменили, чтобы держать всю страну в напряжении.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в интервью УНИАН.

По словам Кима, сценарий ракетных обстрелов россиян изменился, но не для Николаевской области.

"Сейчас они атакуют крылатыми ракетами критическую инфраструктуру по всей Украине. Логично, что им по нам не надо стрелять крылатыми ракетами, так как они дорогие. До нас они достают ракетами С-300, которыми они нас обстреливали где-то в 90% случаев. Поэтому не могу сказать, что они как-то сейчас у нас изменили свою тактику. Скорее они по-другому начали работать по всей стране", – считает он.

Глава ОВА предполагает, что увеличение продолжительности воздушных тревог россияне могут использовать, чтобы держать людей в подвалах как можно дольше, или же чтобы "нащупать" украинские системы ПВО. К тому же частые обстрелы, по его мнению, выгодны для российской пропаганды.

"Они меняют траекторию, летают и ищут слабые места в нашей системе противовоздушной и противоракетной обороны. Интервал они могли увеличить, чтобы держать в напряжении всю Украину. У них в Рашке есть такой нарратив, что новости поступают в онлайн-режиме. "Вот вам новый взрыв". То есть им хорошо зашло, когда весь день русские новости говорят о каком-то взрыве и крутят это 20 раз. Им это выгодно для своих русских новостей", – говорит он.

Ким также отметил хорошее качество работы ПВО и большой процент сбитых ракет там, где это возможно.

Массированные ракетные атаки по Украине – что стоит знать

Утром 10 октября Россия устроила мощную ракетную атаку по городам Украины. В результате обстрелов погибли 19 человек, еще 105 человек получили ранения.

Сообщалось, что враг выпустил по Украине 84 ракеты (в частности, Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С"), 24 беспилотника. Украинский Forbes оценил выпущенные в этот день ракеты в 400-700 миллионов долларов.

Россия попала и по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на утро 11 октября обесточенными оставались около 300 населенных пунктов в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

11 октября враг продолжил массированную атаку по территории Украины высокоточными ракетами. Из района Каспийского моря начала работать стратегическая авиация оккупантов, российские оккупанты выпускали крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Также продолжились атаки с помощью дронов-камикадзе.

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