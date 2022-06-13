Главарь "ДНР" выполняет только "представительские" функции.

Все руководство временно оккупированной Донетчиной, в частности, Мариуполем, де-факто перешло в руки россиян.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Во-первых, все руководство де-факто перешло в руки россиян. В Донецке марионетка Пушилин окончательно выполняет лишь "представительские" функции говорящей головы. В Мариуполе к Иващенко ("мэру" Мариуполя, назначенному оккупантами - УНИАН) назначен "консультант", якобы помогать. Но Иващенко теперь тоже исключительно говорящая голова", - отметил он.

По словам советника городского головы, в Мариупольском районе установлен полный контроль россиян.

"Сегодня утром состоялось большое совещание коллаборантов и россиян о разделе зон влияния курортной зоны, где коллаборанты тоже получили ничего. Полный и тотальный прямой российский контроль установлен", - информирует советник мэра.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты планируют строительство модульных многоквартирных домов для жителей города. В нескольких сотнях метров от домов российские войска готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники, таким образом используя мариупольцев как живой щит.

Также ранее стало известно, что руководителем "правительства" оккупантов Донецкой области назначен россиянин Виталий Хоценко. Андрющенко отмечал, что это первое назначение из России в условно руководящие органы власти другого государства.

Ранее Андрющенко рассказывал, что условным "куратором восстановления" захваченного Мариуполя станут чеченцы.

Вас также могут заинтересовать новости: