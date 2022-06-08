За прошедшие сутки российские военные обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области.

За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 11 ударов врага по территории Донецкой области. Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов и ранили мирных жителей. Полицейские собрали доказательства военных преступлений РФ.

В частности, как сообщает пресс-служба Нацполиции, российские войска били по населенным пунктам Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино, Нью-Йорк.

Враг вел обстрелы из ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град".

Как сообщается, разрушениям подверглись 43 гражданских объекта: 31 жилой дом, школа, детский сад, предприятие, админздание, общежитие, линия электропередач и тому подобное.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, оккупанты нанесли авиационный удара по Нью-Йорку и ракетный - по Курахово.

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