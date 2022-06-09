Назначен новый руководитель правительства оккупантов.

Руководителем "правительства" оккупантов Донецкой области назначен россиянин Виталий Хоценко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В оккупационной власти Донецкой области ротация. Назначен новый руководитель правительства оккупантов, россиянин Виталий Хоценко. Первый раз прямое назначение из России в условно руководящие органы власти другого государства. Но картина не будет полной, если не добавить, что ротация правительства оккупантов состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко. Который доставил приказ и проконтролировал его выполнение", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что потом был визит Пушилина и Кириенко в Мариуполь.

"Из важного - ни сопровождения ни участия местных коллаборантов или кураторов от России Саблина и ко. Более того, центр периметра безопасности с концентрацией полицаев и МГБ/ФСБ будет устроен... в Новоазовске. Где уже поселился корпус кадыровцев, которые контролируют и район Мариуполь. О чем это говорит? Во-первых, все коллаборанты идут в утиль, а власть передается россиянам напрямую (привет, Иващенко, еще не поздно сдаться в плен в Украину. Хотя бы сохранишь жизнь). Во-вторых, сценарий контроля Мариуполя из-за маргинализации и бандитизма входит в действие. Ну и главное. Никаких референдумов. Никаких гречек. Прямая интеграция в Россию набирает обороты", - подытожил советник мэра.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрющенко рассказывал, что условным "куратором восстановления" захваченного Мариуполя станут чеченцы.

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