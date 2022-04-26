В результате произошло возгорание одного из цехов, пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами.

За минувшую ночь российские оккупанты совершили 35 авиаударов по "Азовстали" в Мариуполе.

Как сообщает в Telegram полк "Азов", завод "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя и прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем.

"Только за минувшую ночь было осуществлено 35 авиаударов, во время которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное - от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся более тысячи мирных жителей города, а также украинские военные, практически разрушен и разбомблен.

Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

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