Этот район находится вплотную к ЖМР Кирова и ул. Куинджи, которых уже нет.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко показал фото района "Правый берег", который находится напротив "Азовстали".

"Мариуполь. Район, что зовут "Правый берег". Прямо напротив Азовстали. Вплотную к ЖМР Кирова и ул. Куинджи (которых уже нет). Еще одно место покинутой жизни", – написал Андрющенко в Telegram.

Он подчеркнул, что туда "не заходят даже мамкины пропагандоны и не возят Путина".

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"Может потому, что здесь правда о российском геноциде украинцев настолько нескрываема, что не могут подобрать слов даже на ложь?" – заметил Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают уничтожать разрушенный ими Мариуполь Донецкой области. Россияне сносят целые жилые кварталы. Каждый день в городе сносят дома в разных районах.

Кроме того, на днях в оккупированный Мариуполь якобы приезжал президент РФ Владимир Путин. В ГУР предполагают, что в городе побывал его двойник. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что сейчас идут дискуссии о том, жив ли вообще сам Путин.

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