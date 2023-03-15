В Мариуполе разрушено более 50% жилых многоэтажек, а это 1356 домов.

Россияне во временно оккупированном Мариуполе сносят жилые многоэтажки целыми кварталами.

Об этом речь идет в сообщении Мариупольского городского совета, который обнародовал соответствующее видео. "Так, на видео не стало четырех домов по бульвару Хмельницкого. Каждый день россияне сносят дома мариупольцев во всех районах города. Вместо них - только пустырь и грудь камней", - прокомментировали в горсовете.

По данным горсовета, в Мариуполе разрушено более 50% жилых многоэтажек, а это 1356 домов. "Оккупанты продолжают прятать следы своих преступлений. Они уже говорят о сносе более 900 домов", - отмечается в сообщении.

Видео дня

"Должны зафиксировать все, что сделали оккупанты и добиться того, чтобы каждый российский военный преступник ответил за содеянное", – заявил мэр города Вадим Бойченко.

Ситуация в Мариуполе

С момента полномасштабного вторжения РФ не оставляла попыток оккупировать Мариуполь и в конце концов сделала это. Хотя город разбит вдребезги, российская пропаганда "рисует", что жизнь в нем кипит.

Но по данным мэрии Мариуполя, за время оккупации уже погибли 22 тыс. местных жителей, разрушено 1368 зданий, 11 384 домов, 25 детсадов и 39 школ, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта. При этом оккупанты постоянно сносят в городе здания, как административные, так и жилые дома.

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