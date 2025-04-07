Оккупанты постоянно восстанавливают логистические пути, по которым бьют украинцы.

Страна-агрессор Россия активно перебрасывает военную технику и личный состав на южный фронт по новой железной дороге через Мариуполь. Информацию об этом подтвердил в комментарии "Укринформу" представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"И из Донецкой области перебрасывают, и с территории России, и через Крым, потому что во временно оккупированном Крыму стоит их группировка сил "Днепр". И учебные центры, центры подготовки для российских штурмовиков, они находятся в большинстве своем на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил Волошин.

По его словам, оттуда идет определенное количество техники и их вооружения. Кроме того, оккупанты активно пользуются железной дорогой, которую недавно построили. Она соединяет Ростов-на-Дону, Мариуполь и Волноваху. Волошин также подтвердил, что Силы обороны продолжают наносить удары по логистическим путям оккупантов.

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"Мы поражаем логистические пути, но россияне их восстанавливают. Потому что они прекрасно понимают, что от логистических путей полностью зависит их успех", - добавил он.

Прогнозы относительно ситуации на фронте

Как писал УНИАН, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал направления на фронте, где может стать горячее. По его словам, армия страны-агрессора несет большие потери. Селезнев считает, что враг попытается захватить Луганскую и Донецкую области, так как это - ключевые направления для российского диктатора Владимира Путина. Также предполагается, что будет обострение на Запорожском и Приднепровском направлениях.

В то же время военный эксперт Евгений Дикий заявил, что тотальное превосходство РФ на фронте ушло в прошлое. Он рассказал, что идет перехват инициативы. В частности, Сил обороны Украины начали проводить локальные наступательные действия на некоторых участках фронта, в том числе и на Купянском направлении.

По данным Института изучения войны, в марте враг захватил втрое меньше территории в Украине, чем в ноябре.

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