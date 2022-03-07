В Мариуполе не осталось ни одной улицы, где нет частично или полностью разрушенных домов.

7 марта Мариуполь беспощадно обстреливают. Город стирают с лица земли, свет, тепло и газ практически отсутствуют, а многих погибших хоронят во дворах.

О сложной ситуации в городе сообщает Мариупольский горсовет.

ВСУ продолжают борьбу за город. Вражеский огонь не утихает. Разрушения есть во всех районах города: выбиты стекла, уничтожены отдельные квартиры или целые дома.

В Мариуполе нет света, воды и газа. Нет также мобильной связи, невозможно узнать о ситуации в стране. Многие горожане готовят еду на кострах у дома.

Защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться в город. Сами мариупольцы тоже не хотят видеть флаги захватчиков на улицах и активно помогают друг другу.

Количество убитых и раненых жителей пока что подсчитать очень сложно. Тела погибших соседи хоронят прямо во дворах частных домов.

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