7 марта Мариуполь беспощадно обстреливают. Город стирают с лица земли, свет, тепло и газ практически отсутствуют, а многих погибших хоронят во дворах.
О сложной ситуации в городе сообщает Мариупольский горсовет.
ВСУ продолжают борьбу за город. Вражеский огонь не утихает. Разрушения есть во всех районах города: выбиты стекла, уничтожены отдельные квартиры или целые дома.
В Мариуполе нет света, воды и газа. Нет также мобильной связи, невозможно узнать о ситуации в стране. Многие горожане готовят еду на кострах у дома.
Защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться в город. Сами мариупольцы тоже не хотят видеть флаги захватчиков на улицах и активно помогают друг другу.
Количество убитых и раненых жителей пока что подсчитать очень сложно. Тела погибших соседи хоронят прямо во дворах частных домов.