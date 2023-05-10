По его объяснению, из-за жары высохнут водохранилища, из которых сейчас оккупанты берут воду для обеспечения потребностей города.

Мариуполь летом может остаться без пресной воды. Такое мнение высказал экс-председатель Донецкой ОГА, президент военно-гражданского союза "Боевое братство Украины" Павел Жебривский в эфире телеканала "Киев", комментируя ситуацию с водоснабжением области.

"Если посмотреть на водоснабжение Донецкой области, то область снабжается из нескольких источников, прежде всего, из Северского Донца. Первый подъем находится в Николаевке под Славянском, потом идет на Покровск, Константиновку, заходит через Часов Яр в Бахмут, потом идет на Горловку, снабжает часть Донецка, после этого идет на Волноваху и Мариуполь. Это ключевой источник воды. Мы не перекрывали воду на ТОТ потому, что таким образом мы отрезали бы город Мариуполь. И сейчас это поставки на Мариуполь воды являются проблематичными. Не только потому что уничтожена вся коммунальная инфраструктура, но и слабо идет вода по каналу Северский Донец", - отметил он.

По словам Жебривского, с каждым месяцем проблема будет катастрофически вырастать и украинцев, которые остаются в оккупации, ждут достаточно тяжелые времена. "На сегодняшний день это огромная проблема. Оккупанты берут воду из двух небольших водохранилищ, но, думаю, где-то июнь-июль они их высушат. И откуда они смогут брать воду, сказать очень трудно", - сказал он.

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Жебривский сообщил, что сейчас оккупанты делают канал на Донецк с Дона от Ростова. "Но они лишь частично смогут запустить этот канал. По моим расчетам, он даст где-то 10-15% водоснабжения", - отметил он.

Экс-глава ОВА добавил, что на Приазовье летом очень значительная жара, а значит кроме пресной воды нужна вода также и для полива овощей и других нужд. "Очень большая надежда, что контрнаступление будет эффективным и мы освободим эту территорию и сможем подать воду по всей территории Донецкой области", - резюмировал он.

Преступления россиян в Мариуполе - главное

В первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты начали целенаправленно уничтожать Мариуполь и его жителей. Десятки фото и видео подтверждают умышленные действия захватчиков в расстрелах жилых домов и городской инфраструктуры.

Оккупанты также били по больницам, в частности по роддому, где на момент попытки оккупации РФ находились десятки беременных женщин и женщин с новорожденными детьми.

Отдельно в апреле 2022 года РФ нанесла прицельные авиаудары по драмтеатру в центре города, где от бомбардировок России прятались сотни гражданских женщин с детьми. Из-за регулярных обстрелов со стороны россиян у спасателей не было возможности оперативно спасти пострадавших из-под завалов.

В мае 2022 года, после многомесячной кровопролитной обороны ВСУ в полном окружении оккупантов, Мариуполь перешел под полную оккупацию путинских террористов - вместе с выходом из "Азовстали" тысяч украинских бойцов.

Пока невозможно установить точное количество погибших в результате агрессии Путина в Мариуполе. Известно, что россияне уничтожают места своих недавних преступлений, например, драмтеатр превратили в помойку, а разрушенные жилые комплексы отстраивают руками приезжих представителей российских нацменьшинств. Еще летом 2022-го появились снимки с улиц Мариуполя, на которых просто лежали тела убитых людей. Кроме того, спутниковые снимки десятки массовых захоронений в Мариуполе и на окраинах города указывают, что жертв российского террора может быть очень много.

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