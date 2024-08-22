Именно с этого аэродрома в Волгоградской области враг активно бомбит линию фронта в Украине.

Украинские дроны ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России, который враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Об этом сообщил УНИАН источник в Службе безопасности Украины, отметив, что СБУ совместно с ССО поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка".

"Местные россияне жалуются, что после атаки дронов СБУ и ССО ВСУ их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса", - рассказал источник. Пошутил, что так называемое "СВО" идет по плану, поэтому местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Отмечается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", - отметил информированный источник в СБУ.

Удар по аэродрому Мариновка - что известно

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа прогремели взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО. После этого на военном аэродроме "Мариновка", который расположен в поселке Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону. вспыхнул пожар.

Судя по снимкам NASA, на территории аэродрома возникло несколько пожаров. Также на спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов - 14 Су-24 и 15 Су-34 - и восемь грузовиков.

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