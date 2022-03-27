Русские войска получают именно такие приказы: уничтожать все, что делает наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурой.

Русские оккупанты сознательно убивают мирных людей, уничтожают жилые кварталы, попадают в укрытия и больницы, в школы, университеты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Оккупанты совершили очередное преступление против истории. Против исторической справедливости. Возле Харькова российские войска в своем фирменном нечеловеческом стиле "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста – в Дробицком Яру. В годы Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 лет их убивают второй раз. И это делает Россия. Менора в Дробицком Яру, разбита русскими снарядами сегодня, - это еще один вопрос ко всей еврейской общины мира о том, сколько еще преступлений против нашей общей памяти о Холокосте будет разрешено совершить России на нашей украинской земле", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что российские войска получают именно такие приказы: уничтожать все, что делает наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурой.

"80 лет назад нацисты именно так пытались захватить Европу. Именно так, как действуют оккупанты в Украине. Никто им этого не простит. Будет ответственность. Так же, как и 77 лет назад. Вероятнее всего не в Нюрнберге. Но смысл будет аналогичный. Вы увидите. Все увидят. Все. Мы гарантируем", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский ввел уголовную ответственность за "слив" движения и позиций ВСУ.

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