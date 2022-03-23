В результате обстрела возникли многочисленные пожары по всей территории Луганской области.

В результате обстрелов оккупантов в Рубежном Луганской области погибли три человека, из них два ребенка, также есть раненые.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. Там сообщили, что вражеский снаряд попал вечером в многоэтажку. "Прибыв на место происшествия, спасатели ГСЧС Луганской области, к сожалению, уже не имели возможности помочь людям, все трое уже были без признаков жизни", - отмечается в сообщении.

В результате обстрела возникли многочисленные пожары по всей территории Луганской области. В частности, в Рубежном пылало предприятие легкой промышленности, училище, несколько квартир. Перебит газопровод.

В Лисичанске в результате авиаудара горел нефтеперерабатывающий завод. В Кременной повреждены четыре жилых дома.

"Орки продолжают уничтожать мирных людей и гражданскую инфраструктуру, палят без разбора. В Северодонецке цинично расстреляли людей, пришедших в магазин за едой. В результате - один человек погиб, 6 получили ранения. На линию "101" и "103" постоянно поступают сообщения о людях, которые пострадали в результате обстрелов", - отметили в ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости: