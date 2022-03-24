За прошедшие сутки оккупационные войска почти непрерывно обстреливали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Приволье.

В Рубежном русские захватчики расстреляли мирных жителей, погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что военнослужащие оккупационных войск РФ в г. Рубежное из стрелкового оружия открыли огонь по местным жителям. В результате чего один человек от полученного огнестрельного ранения погиб, еще один госпитализирован в больницу. За прошедшие сутки, 23 марта, оккупационные войска почти непрерывно обстреливали территорию городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Приволье. Полицией зарегистрировано 22 обстрела", - отметил он.

Также, по словам Гайдая, под вражеский артиллерийский обстрел попали многоэтажные и частные дома, гаражи и административные здания полиции Луганщины.

Сотрудники следственно-оперативных групп работают на местах происшествия. Специалисты ГСЧС продолжают разбор завалов и ликвидации последствий обстрелов.

Ранее сообщалось, что на Луганщине оккупанты применили фосфорные бомбы.

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