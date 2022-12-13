Ведутся переговоры о выводе тяжелого вооружения с территори Запорожской АЭС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил про договоренность о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками, обсуждаются условия этого.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал на конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже.

"Есть договоренность о выводе тяжелого вооружения с Запорожской АЭС в Украине и ведутся переговоры по поводу условий этого", - сообщает издание со ссылкой на слова Макрона.

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"Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель - защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", - сообщил Макрон.

Захват россиянами Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска. Страны G7 также осуждают похищение Россией руководства Запорожской АЭС.

В начале декабря российские СМИ сообщили, что власти РФ могут пойти на вывод войск из ЗАЭС в обмен на получение гарантий бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории. Впрочем, представительница МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена выводить свои войска с территории Запорожской АЭС.

8 декабря стало известно о подготовке очередной провокации на ЗАЭС со стороны оккупантов. В частности, российские войска разместили реактивные установки "Град" непосредственно рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

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