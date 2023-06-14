Лидер Беларуси пообещал российской пропагандистке вступить в войну, не спрашивая белорусов и указал, что ранее уже показал свою решительность на последних президентских выборах.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко удовлетворил "запрос" российской топ-пропагандистки Ольги Скабеевой, пообещав, что не будет спрашивать мнения белорусов в вопросах мобилизации или вступления в войну.

По словам Лукашенко, все недовольные должны ждать следующих президентских выборов. Об этом диктатор высказался во время общения со Скабеевой 13 июня.

"Вы знаете, если начнется война, я у общества ничего спрашивать не намерен - это война, я должен принимать решения", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что не собирается ходить по городам Беларуси и прислушиваться правым-левым ухом к тому, кто и что говорит.

"Так в течении пары месяцев Беларуси не будет... Это мои полномочия, мои функции. Я ж не первый раз иду на выборы, они мою решительность видели: шаг влево, шаг вправо - и я начинаю действовать. Ну, избирали! Ну так, терпите теперь до следующих выборов", - заявил Лукашенко.

В ответ пропагандистка захихикала в микрофон, поддержав монолог Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что получил от Путина "атомную бомбу"

Напомним, что 13 июня Лукашенко дал пресс-конференцию перед российскими и беларусскими журналистами и упомянул о нескольких моментах, связанных с ядерным вооружением Беларуси.

В частности, он рассказал, как выпросил у лидера РФ Владимира Путина 1 ОТРК "Искандер" (о его передаче Путин сообщил 25 марта).

Также лидер Беларуси уточнил, переданное Россией тактическое ядерное оружие можно сравнить с "атомной бомбой". По его словам, боеголовки в три раза мощнее, чем бомбы, сброшенные в 1945 году на японские Хиросиму и Нагасаки (атака, которую осуществили ВС США в 1945 году).

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