Лидер Беларуси заявил, что готов применить боеголовки, если Беларуси "не дай бог придется воевать".

Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как выпрашивал у российского президента ядерное оружие, в частности, один ОТРК "Искандер" (потенциальный носитель), о котором Путин объявил 25 марта.

В рамках своего выступления перед журналистами диктатор указал, что сначала просил Путина дать оружие, но потом начал требовать "свое", однако в дружеском тоне.

"Сначала я просил Путина, потом я настоятельно по-дружески потребовал. Просил - потребовал: "Верни мне это пока оружие". Мне его достаточно", - указал он.

Также Лукашенко заявил, что готов применить ядерные боеголовки, если Беларусь "будет воевать". Он подчеркнул, что стратегически "ядерка" более выгодный вариант, нежели российский ракетный комплекс "Тополь-М". Однако это оружие диктатор также готов применить в случае необходимости.

"Слушайте, ну если воевать, не дай бог применять это оружие, ну зачем мне стратегические те же "Тополя"? Хотя, мы сейчас готовим площадки и под это вооружение. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому, если нужно, мы в любой момент. Где стоит "Тополь", кнопку нажал, ракета полетела", - указал он.

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Напомним, что 25 марта президент РФ Владимир Путин подтвердил, что передал своем политическому "другу" Лукашенко один оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который считается потенциальным носителем ядерных ракет.

Также российский диктатор объявил, что договорился с Лукашенко построить на территории Беларуси хранилище для тактических ядерных боеголовок.

Сегодня во время общения с местными журналистами Лукашенко отметил, что без колебаний использует ядерное оружие, если "нога какой-то сволочи" попытается ступить на земли Беларуси.

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