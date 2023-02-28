Взлет этих истребителей может быть отвлекающим маневром.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему в Украине все время объявляют воздушную тревогу при взлете на территории Беларуси или РФ самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракет "Кинжал", если эти ракеты пока что нечем сбивать. По его словам, проблема заключается не только в самих ракетах, но и в скрытой угрозе, которую могут нести взлеты этих истребителей.

"Дело не в "Кинжале". Допустим, поднялись МиГ-31, поднялся самолет-разведчик, и Российская Федерация видит, что мы не включаем систему ПВО, и в этот момент делает залп "Искандерами" или крылатыми ракетами. И что тогда? Мы начинаем включать ПВО, разворачиваться, а ракеты – вот они, уже прилетели. Поэтому это все делается в комплексе. Поэтому мы не можем игнорировать любую угрозу. Когда появляется угроза, мы на нне реагируем. Когда угрозы нет – мы сидим тихо, спокойно и, как говорится, курим бамбук", – объяснил эксперт, отвечая на вопрос подписчика во время эфира на YouTube.

Жданов подчеркнул, что таковой является система реакции. Он также добавил, что когда в Украине создадут глубоко эшелонированную систему противовоздушной обороны, она будет реагировать на конкретную угрозу с конкретного направления. Тогда, по его словам, "ПВО будет переходить в боевой режим автоматически по мере возникновения угрозы или приближения воздушных целей к нашему воздушному пространству".

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К тому же, взлет этих истребителей может быть отвлекающим маневром, говорит эксперт.

"Мы же не знаем, вдруг этот МиГ-31 – это отвлекающий маневр?! И пока мы все смотрим на этот МиГ-31 и думаем, включать или не включать ПВО, сзади уже летит крылатая ракета Х-101 или Х-555. Вот в чем проблема. Поэтому включали (тревогу) и будем, к сожалению, включать", – подчеркнул он.

Самолеты МиГ-31К

Россия активно задействует боевую авиацию на территории Беларуси в войне против Украины. В частности, РФ часто поднимает в воздух истребители МиГ-31К. Они являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", против которых украинская ПВО пока что бессильна.

В середине февраля 2023 года мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что экипажи РФ и Беларуси стали имитировать взлеты МиГ-31К в то время, как в небо поднимаются самолеты других типов.

В январе российский МиГ-31К вспыхнул в небе над Беларусью во время полета. У него произошло возгорание одного из двигателей. По данным волонтеров, этот же самолет горел и ранее. Подобный инцидент произошел 25 декабря при попытке взлета истребителя с аэродрома в Мачулищах.

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