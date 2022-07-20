Жданов отметил, что ударную группировку армия Беларуси в настоящее время не формирует.

Для Украины сегодня существуют две угрозы со стороны Беларуси - ракетные войска и российские пилоты, наносящие авиаудары.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталье Мосейчук, передает ТСН.

По его словам, войска соседней республики в настоящее время не формируют ударную группировку, а осуществляют боевое дежурство.

"Есть шесть батальонно-тактических групп, они находятся на Полесском и Волынском направлениях. Кстати, 20 июля заканчивается ротация войск на этих направлениях. То есть одни пришли, другие ушли. Также беларусы постоянно проводят обучение, но формирование ударной группировки для входа на территорию Украины наша разведка не наблюдает. Реальная угроза со стороны Беларуси - российские ракетные войска, комплексы "Искандер", развернутые вдоль границы, и российские пилоты, выполняющие пока тренировочные полеты на белорусских самолетах, это две реально существующие угрозы", - предупредил эксперт.

Военная угроза со стороны Беларуси

Как ранее сообщал УНИАН, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

При этом Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможны провокации.

14 июля в Беларуси заметили грузовики, которые вероятно перевозили ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. Автомобили двигались в сторону Бреста.